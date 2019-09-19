مهرجان الجونة السينمائي يختار فيلم براد بيت «AD Astra» للعرض الافتتاحي

أحياناً يسعى الإنسان لإيجاد الإجابات حتى وإن كانت صعبة المنال، وهو ما يدفع براد بيت للسفر في الفضاء في فيلم AD Astra الذي تطلقه شركة يونايتد موشن بيكتشرز (UMP) في دور العرض المصرية.

يدور الفيلم حول رائد فضاء ينطلق في رحلة خارج المجموعة الشمسية؛ باحثاً عن والده المفقود، وأيضاً في محاولة اكتشاف اللغز الذي يهدد الحياة الإنسانية على كوكب الأرض.

ويفتتح AD Astra الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان من المقرر أن يُعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي ولكن تأجل العرض بسبب ظروف دمج شركتي ديزني وفوكس.

الفيلم من إخراج وتأليف جيمس جراي وشاركه التأليف إيثان جروس، وبطولة النجم الشهير براد بيت، وليف تايلر، وروث نيجا التي ترشحت لنيل جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم Loving، والنجم الكبير تومي لي جونز بطل فيلم Men in Black والحائز على الأوسكار عن دوره في فيلم The Fugitive.

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ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز (UMP) برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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