يسرا اللوزي تستعيد ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها، بذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى 2017، تزامنًا مع انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"
نشرت يسرا صورة قديمة لها من الدورة الأولى لمهرجان الجونة، ظهرت فيها إلى جانب ابنتها وهي تعبث بفستانها، وعلقت قائلة: "صورة تانية من صورى المفضلة أثناء الدورة
الأولى لمهرجان الجونة مع بنتى فى 2017".
جدير بالذكر أن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ستبدأ الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمرور النجوم على السجادة الحمراء، ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز.
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