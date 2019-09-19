رسالة مؤثرة من رامي جمال لزوجته بعد وفاة والدها

نشر المطرب رامي جمال صورة تجمعه بزوجته ناريمان، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، موجهًا لها رسالة بعد وفاة والدها يوم السبت الماضي.

وكتب "رامي"، مواسيا زوجته: «ناريمان حبيبتي ومراتي وأجدع وأطيب قلب في الدنيا أنا عاوز أقولك أن اه عمو كان ضهرك وسندك، بس هو ربنا كاتب ليه يقابله وهو واقف بين أيديه بيحج».

رامى جمال يعلن وفاة حماه

وأضاف، « صبرك ورضاكي بالابتلاء إيمان وفي ميزان حسناتك اسمحيلي أقولك إني السند والضهر اسمحيلي أقولك إني محتاجك قوية علشان إنتي كمان سند وضهر اتطمني، وأعملي لعمو اللي يخليه فخور بيكي وبتربيته لحد ما نقابله في الجنه بأمر الله»، مختتمًا رسالته: « اجمدي يا بطله هي دي الدنيا صعبة بس بالقرب من ربنا وبالرضا صعبها بيهون

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