شكرا لقرائتكم خبر عن "احنا اللى بنتعب روحنا".. وليد توفيق يطرح أحدث كليباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق أحدث أغانيه، التى صورها بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "ناس"، من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع فراس شاتيلا.

وتقول كلمات الأغنية :"أنا كل ما أقابل ناس، بيقولوا تعبنا خلاص..راح زمن الحب وزمن الكذب غلب زمن الإخلاص..إحنا اللى بنتعب روحنا ونفضل ليه نستحلى جروحنا..ندى الفرصة للى جرحنا عشان يفضل يجرحنا..الدنيا مابتقساش على حد، احنا اللى دايما نظلم بعض".

Advertisements

كان النجم اللبنانى وليد توفيق قد أحيا خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما فى سوريا على هامش فعاليات معرض دمشق الدولى، وقدم "توفيق" خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور وظل يرددها معه منها "انزل ياجميل"، و"بغار عليكى"، و"أبو كى مين"، و"عشقك عذاب"، و"بحنلك"، و"حدك حبيبى"، و"حبينا".

وانتهى مؤخرا وليد توفيق من المشاركة ضمن جولة فنية على السفينة البحرية "ستار أون بورد" بمشاركة العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم.

يذكر أن آخر أغانى النجم وليد توفيق، أغنية "بغار عليكى"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاح كبير، وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان وليد توفيق.