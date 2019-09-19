شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توافد نجوم الفن على مطار الجونة لحضور حفل افتتاح المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، توافد النجوم على مطار الجونة، لحضور حفل افتتاح مهرجانها السينمائى الدولى، مساء اليوم الخميس، والمقرر انطلاقه فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الجارى، ومن الحضور حتى الآن المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية ، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، المنتج طارق الجنانينى، الفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، ما يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.



