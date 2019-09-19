شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يسجل 99 مليوناً و200 ألف جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز 189 ألفا و104 جنيهات فى شباك التذاكر أمس الأربعاء، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن بعد 8 أسابيع من طرحه فى دور العرض إلى 99 مليونا و200 ألف جنيه، ويتبقى أقل من مليون جنيه وتصل إيراداته لـ 100 مليون جنيه كأول فيلم مصرى يصل إلى هذا الرقم غير المسبوق.
ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.
وينافس فيلم "الفيل الأزرق 2" أربعة أفلام أخرى فى موسم عيد الأضحى السينما وهم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وإخراج طارق العريان، و"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى ومنة شلبى وإخراج خالد مرعى، و"الكنز 2" بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وأحمد رزق وروبى وأمينة خليل وهيثم أحمد زكى وإخراج شريف عرفة، و"انت حبيبى وبس" بطولة بوسى ومحمود الليثى ومحمد ثروت وصافيناز وإخراج أحمد البدرى.
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