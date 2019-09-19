شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى وشريف منير ونسرين طافش يصلون الجونة لحضور حفل افتتاح المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد نجوم الفن على مدينة الجونة من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، والذى يقام مساء اليوم الخميس ويستمر المهرجان حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى.

ووصل، منذ قليل، الفنانون داليا البحيرى، نسرين طافش، ميس حمدان، لقاء الخميسى، شريف منير، نور اللبنانية، عبد الرحمن أبو زهرة، المخرج عمرو عرفة، إيمان العاصى، ناهد السباعى، إنجى المقدم، أروى جودة، جميلة عوض بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين مازالوا يتوافدون.

كما حضر فى وقت سابق عدد كبير من الفنانين مثل محمد رمضان وإلهام شاهين ونجلاء بدر وروجينا وأشرف زكى وأحمد الفيشاوى وزوجته ندا الكامل والفنانة ميساء مغربى وبسمة وأحمد حاتم وشريف رمزى وزوجته ريهام أيمن والاعلامية بوسى شلبى والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج طارق الجناينى وجمال العدل ومدحت العدل ومسعد فودة وخالد عبد الجليل.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم.