شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "لص بغداد" يصورون "الفينال" لمدة 20 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور نجوم فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام مشاهد "الفينال" فى منطقة شبرامنت، داخل أحد الأستديوهات لمدة 20 ساعة، حيث يتبقى 9 أيام وينتهى فريق عمل الفيلم من تصوير الفيلم بالكامل، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم فى إجازة نصف العام المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وجمعت المشاهد كل من محمد إمام، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن "توته"، واستغرق التصوير وقتاً طويلا نظرا لصعوبة المشاهد والأكشن، ومن المقرر أن ينتقل بعدها فريق العمل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى للتصوير فى مواقع تصوير أخرى خلال الأيام المقبلة.

وانتهت أسرة الفيلم مؤخرا من تصوير أخطر مشاهد العمل، التى صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، داخل أحد حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، بقيادة مصمم الأكشن "أندرو" وفريقه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.