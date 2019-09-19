سهير المرشدي تكشف لمصراوي سبب عدم إعلانها خبر حمل ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، إن ابنتها الفنانة حنان مطاوع، طلبت منها عدم الإعلان عن حملها، وبالفعل احترمت رغبتها في التكتم على حملها وولادتها حتى أعلنت "حنان" الأمر بنفسها.

وأكدت في تصريح خاص لمصراوي، أن ابنتها لم تظهر عليها علامات الحمل حتى اقتراب موعد الولادة، وكانت تصور مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، وهي حامل.

وتابعت: "إحساس أول حفيد، هو إحساس سعادة لا يوصف، فمنذ أيام كنت مصابة بنزلة برد، وخفت من الاقتراب منها حتى لا تتأذى هي وحنان".

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أما عن اختيار اسم "أماليا"، قالت: "اختار الاسم والديها، وهو اسم فرعوني بمعنى الأميرة الصغيرة".

وأعلنت الفنانة حنان مطاوع، مطلع الشهر الجاري، عن استقبال مولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم "أماليا".