مينا مسعود عن "القاهرة": أجمل المدن في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشاد النجم العالمي من أصل مصري مينا مسعود، بـ"القاهرة"، بمجرد وصوله للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، المقرر انطلاقها اليوم 19 سبتمبر الجاري.

ونشر "مسعود" صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" وعلق: "رجعت مرة أخرى، واحدة من أجمل المدن في العالم.. القاهرة.. مر وقت طويل جدًا"

وعلقت الفنانة إيمي سالم على الصور قائلة:" في انتظار أن أراك الليلة مرحبا بك في بلدك".

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وانهالت على الصور العديد من التعليقات التي رحبت به في مصر، منها نورت مصر، وننتظرك من زمان.

ووصل النجم المصري الكندي

العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" إلى القاهرة أمس الأربعاء، ليقوم بجولة سياحية يزور فيها عددا من الأماكن الأثرية في مصر بصحبة عائلته