"حاجة تكسف وتحزن" العسيلي يعلق على هزيمة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: علق المطرب محمود العسيلي على هزيمة ريال مدريد من باريس سان جيرمان بثلاثية في مباراته ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا. وكتب العسيلي عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": " أول مرة أشوف ريال مدريد بالوحاشة دي ولا شوطه على الجون لأول مره من ٥٧٤ ماتش و مكنوش عارفين يوصلوا لنص الملعب .. حاجة تكسف وتحزن". وحقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا سهلا على نظيره ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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