حامد الشراب يحتفل بـ"سبوع" نجله "آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل الفنان حامد الشراب، بسبوع مولوده الأول "آدم"، ونشر صورة تجمعه بعائلته الصغيرة.

وظهر "الشراب" وهو يحمل نجله، وبجواره زوجته "مريم"، وسط أجواء الاحتفال بالسبوع، وعلق: "أهلا آدم".

وكان حامد الشراب قد أعلن قدوم مولوده الأول منذ أيام، وذلك بعد عام من زواجه.

يذكر أن آخر أعمال حامد الشراب مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، سهر الصايغ.