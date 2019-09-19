صورة.. محمد رمضان يقبل رأس "أبوزهرة" في طريقه لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد مجدي:

يستعد النجم محمد رمضان للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، المقرر انطلاقها اليوم 19 سبتمبر الجاري.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة وفيديو لمحمد رمضان هو في الطائرة المتجهة لمدينة الجونة، وتضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن الذين يشاركون في المهرجان، وذلك عبر صفحتها بموقع "إنستجرام".

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وظهر رمضان في صورة هو يقبل رأس الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة داخل الطائرة.

وتضم الطائرة عددًا كبيرًا من نجوم الفن من بينهم الفنانة بسمة، محمد كريم، وميساء المغربي وروجينا، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإلهام شاهين وأحمد حاتم، ومحمد العدل، وتامر هجرس، وأحمد الفيشاوي وزوجته، وشريف رمزي وزوجته، وشريف منير، وخالد عبدالجليل.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق دورته الثالثة، اليوم الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.