كاترينا كيف تحرج أرجون كابور

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - ذكرت مصادر صحفية، أن نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif، أحرجت صديقها النجم أرجون كابور Arjun Kapoor عقب نشرها تعليقاً ساخراً على رسالة شاركها أرجون لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي في إنستقرام.
وفي التفاصيل، شارك أرجون جمهوره بتعليق على حسابه في إنستقرام لمناسبة احتفاله بمرور 5 سنوات على تصوير وعرض فيلم " Finding Fanny" بمشاركة النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone.
وكانت المفاجأة، بقيام كاترينا بالسخرية منه على سبيل الدعابة، عندما شارك لقطات رائعة بفيديو من الفيلم الكوميدي الذي وصفه بأنه الحب الذي لا يموت، وإنه دائماً ما يوجد في مكان ما.
وبمجرد نشر أرجون الفيديو، علقت كاترينا التي بدت في مزاج جيد " كأني أنظر إليك"، في إشارة ضمنية تحمل سخرية لارتباط أرجون بالراقصة المطلقة ماليكا أرورا، لكن أرجون قابل دعابة صديقته بأدب جم.
يشار إلى أن فيلم "Finding Fanny "، قد جمع عدداً من الممثلين الكبار مثل نصير الدين شاه، ديمبل كاباديا، وبانكاج كابور، وكذلك دور خاص للنجم رانفير سينغ.
مهنياً، كاترينا مشغولة هذه الأيام بتصوير فيلم روهيت شيتي Sooryavanshi مع أكشاي كومار Akshay kumar، الذي سيصدر يوم 27 مارس، 2020، في حين يساعد أرجون للانتهاء من تصوير فيلم Panipat الذي سيصدر في 6 ديسمبر 2019.
والفيلم أيضاً من بطولة كريتي سانون، وزينات أمان، ومونيش باهل، وسانجاي دوت، وبادميني كولهابور.
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