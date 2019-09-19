فيديو وصور: صيف فني ساخن حافل بالأحداث الصادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - لم يمر يوما واحد من أيام صيف 2019 دون حدث بارز وعاصف داخل الوسط الفني، ما بين حالات زواج وطلاق وشائعات وفاة ومرض وأحداث فنية بارزة، واللافت أن أغلبها شهد صخبا غير مسبوق بعدما تدخلت مواقع التواصل الاجتماعي بقوة ومنحت كل الأحداث طابعا مؤثرا سواء عبر مقاطع الفيديو المتداولة على إنستقرام أو التغريدات التي دفعت بعض النجوم لقمة الترند، مثلما حدث مع النجمة اليسا فور إعلان اعتزالها أو مع وفاة نجوم بقدر عزت أبو عوف وفاروق الفيشاوي .."الخليج 365 نت" يرصد معكم حصاد " صيف فني ساخن".

بعد انتهاء موسم دراما رمضان 2019 اتجهت أنظار الجميع إلى الشواطئ وبخاصة مع بدء عطلة الصيف وتوقع الجميع أن تأتي الإثارة من اطلالات النجمات بملابس البحر، ولكن الأزمة الأولى جاءت بعد اعتراف الفنان محمد ممدوح بوجود مشاكل صحية تؤثر على مخارج ألفاظه وسببت أزمات في أعماله الفنية واعتذر من جمهوره طالبا مهلة لعلاج الأزمة.

أول خبر سعيد في صيف 2019 كان وصول الطفلة خديجة الابنة الأولى للنجم محمد عادل أمام، وطوال شهور الصيف قدم إمام فاصلا كوميديا عن علاقته بابنته ووالدتها.

وبعدها اشتعلت أزمة تصريحات النجمة اللبنانية ميريام فارس بحق مصر، وتم تدشين حملة قاسية للهجوم عليها رغم إصدارها أكثر من توضيح وبيان اعتذار تم اعتمادهم من نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر لإغلاق الملف.

أزمة ميريام لم تذهب للنسيان الا بعد انتشار تسريب مكالمة سرية تكشف حمل الفنانة الجزائرية ياسمين نيار من المنتج المصري محمد السبكي وإجباره لها على الإجهاض، وتردد وقتها أن محاميها بصدد تقديم دعوى إثبات زواج، ولكن نيار نفسها ركزت جهودها لاحقا في أزمة جديدة مع الملحن عصام كاريكا بعدما اتهمته بالنصب عليها ومحاولة التحرش بها.

وفاة المخرج المصري محمد النجار عن عمر 65 عاما بعد صراع مع أمراض القلب كانت أول الأحزان في صيف 2019 ولكن طابور العزاء كان ممتدا طوال الشهور السابقة فقد شيع الوسط الفني الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع طويل مع المرض، ثم جاءت صدمة وفاة النجم عزت أبوعوف ومن بعده وفاة والدة نجمة ذا فويس مروة ناجي، ثم الضجة الكبرى بوفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان، واجتمع الوسط الفني مجددا لمواساة النجمة يسرا بعد رحيل والدتها، وجاءت الصدمة مع رحيل صابرين بورشيد، ثم تواصل الحزن مع وداع والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، وتبقى الوفاة الأكثر تأثيرا لطليقة النجم أحمد صلاح السعدني الذي وجه لها رسالة فور قبول العزاء أثارت جدلا غير مسبوق.

طوال شهور الصيف كانت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد حاضرة بملف أزمات مثير جدا بدأ بإعلان إصابتها بميكروب غامض، قالت إنه يهدد حياتها وقد يصيبها بالعمى وأن احتمالات النجاة منه قليلة جدا، ثم أعلنت فجأة شفائها وعودتها إلى برنامجها "صبايا الخير" لتواجه اتهاما واضحا بفبركة قصة المرض كلها، وبعدها اشتعل ملف ريهام بعد تخصيص إحدى حلقات برنامجها للكلام عن مرضى زيادة الوزن بطريقة صادمة، وهو ما عرضها للإيقاف عن العمل لمدة عام كامل بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، ردت عليه بقرار اعتزال العمل الإعلامي نهائيا.

أزمة أخرى استمرت طوال شهور الصيف وهي علاقة المطربة أنغام بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فقد بدأت الإثارة بتأكيد عودة إبراهيم إلى زوجته الأولى وأم أولاده، ثم تسريب أنباء أزمات إبراهيم مع الابن الأكبر لأنغام، وتولى الأخير تحويل القصة من مجرد شائعة إلى حقيقة، بعدما أكد صراحة عبر حسابه بموقع إنستقرام وجود خلافات مع زوج والدته وحاولت أنغام تخفيف الأزمة وادعاء أن الغيرة هي السبب في التوتر بين زوجها وابنها ولكن عمر وجه إهانات قاسية جدا وتهديدات خطيرة قابلها إبراهيم بالصمت مؤكدا أنه حريص على احتواء أزماته العائلية، وجاءت النهاية السعيدة لأزمة أنغام وإبراهيم بتتويجهما بأكثر من جائزة عالمية ومحلية عن ألبوم "حالة خاصة جدا".

في الصيف ينتظر الجميع إطلالات ياسمين صبري التي تتحول فورا إلى تريند، ورغم أنها لم تقصر وظهرت في أكثر من إطلالة مثيرة بملابس البحر أو بفساتين سهرة فاخرة، ولكن ياسمين لم تصل إلى قمة الترند إلا بعد توجيهها إهانة قاسية لمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة عبر دعابة أطلقتها مع شقيقها عبر إنستقرام، وحاولت ياسمين الهروب من الورطة بادعاء المرض ونشر عدة صور لها بملابس المستشفى، وبالنهاية اضطررت لتقديم اعتذار مباشر من الجميع مؤكدة أن الأمر كان مجرد دعابة ولم تقصد الإهانة.

شائعات صيف 2019 حملت طابعا خاصا ومثيرا فقد تم تسريب أنباء وفاة وفاء الكيلاني وتيم حسن في الإسكندرية وكان المصدر من سوريا وتصدت "الخليج 365" للشائعة مبكرا بتصريح خاص من وفاء الكيلاني نفت فيه القصة جملة وتفصيلا ثم كشف تيم عن وجود محاولات لاستهداف نجوم سوريا بشائعات الوفاة.

الشائعة الأكثر قسوة كانت ترويج إصابة النجمة الكوميدية شيماء سيف بمرض سرطان الثدي، وحققت انتشارا كبيرا بسبب عبث متعمد بترتيب مشاهد البرومو الخاص لحلقتها مع الإعلامي نيشان لبرنامج "توأم روحي" ولم تنتظر شيماء عرض الحلقة لإظهار الحقيقة وأصدرت بيانا سريعا أكدت فيه أنها بصحة جيدة ولا تعرف السبب وراء محاولة ترويج شائعة مرضها.

النجمة العائدة من الاعتزال شريهان اعتادت التواصل مع الملايين من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تخطف الأنظار دوما بجلسات التصوير الجديدة أو مشاركة متابعيها صورا من حياتها الخاصة، ومفاجأة صيف 2019 كانت الكشف للمرة الأولى عن ملامح ابنتها الصغرى تالية القرآن، والمفاجأة الثانية اعتراف شريهان أنها تمهد لانسحابها نهائيا من مواقع التواصل الاجتماعي بسب حاجتها للتفرغ لرعاية ابنتها بعد سفرها للخارج لاستكمال تعليمها.

عرض مسرحية الملك لير ومسرحية 3 أيام في الساحل في جدة كان الحدث الفني الأبرز في الصيف ولم يخلو كالعادة من المواقف المثيرة وأبرزها تأكيد الفنانة رانيا فريد شوقي أنها شاهدت والدها الراحل يطوف بجوارها أثناء أداء مناسك العمرة، وتسبب المنشور في ضجة كبرى أجبرت رانيا على حذفه ولكنها أكدت صحة كل كلمة كتبتها لاحقا وقالت إنها قامت بعمل العمرة لروح والدها.

شهر يوليو يمكن وصفه بشهر شائعات نجمات الغناء، فمع أيامه الأولى تم ترويج شائعة تؤكد طلاق النجمة المغربية جنات من زوجها المحامي المصري، وردت جنات بطريقة غير مباشرة حيث نشرت عدة صور حديثة لها برفقة زوجها كما ظهرت للمرة الأولى برفقة ابنتها الوحيدة "جنات".

وبعدها استلمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب راية الشائعات فقيل أولا أنها مريضة جدا وسافرت إلى لندن بحثا عن العلاج ثم قيل أن علاجها غير موجود إلا في أمريكا، وبعد نفي شقيقها للشائعة بالكامل، استغل مروجو الشائعات اعتذار شيرين عن عدم تقديم أية حفلات غنائية في الصيف وتم ترويج أنباء حملها وتواجدها في أمريكا لمنح طفلها الأول من المطرب حسام حبيب الجنسية، وخرج الأخير لينفي الأمر برمته، وبعدها أغلقت شيرين الملف كله وأعلنت عودتها لتقديم ألبوم جديد وحفل منتظر ضمن احتفالات اليوم الوطني في السعودية، ومع ذلك ظهرت شائعة تؤكد أن عودة شيرين جاءت بعد إجهاض حملها في الشهر الخامس.

شائعة الحمل انتقلت من شيرين عبد الوهاب إلى دينا الشربيني بعد انتشار أكثر من صورة لها برفقة عمرو دياب وهو يده على بطنها، وتم تكذيب الشائعة عمليا عبر عدة مقاطع صاخبة من حفلات الساحل الشمالي واليونان والريفيرا حيث حرصت دينا على ارتداء ملابس تكشف عن بطنها.

علاقة دينا وعمرو المثيرة للجدل طوال السنوات السابقة شهدت تطورات مثيرة في صيف 2019 بدأت بنشر عمرو دياب أول صورة رسمية له مع دينا عبر حسابه بموقع إنستقرام في خطوة غير مسبوقة واعتبرها البعض إعلان زواج، وبعدها تم اعتماد لقب "الزوجة" لدينا في أكثر من مناسبة واحدة منها عبر مكتبها الإعلامي الرسمي، ولكنها تراجعت لاحقا، وأخيرا أثارت مقاطع الفيديو الخاصة بأغنية "يوم تلات" ضجة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما روج البعض أن عمرو يحن لزوجته الأولى شيرين رضا والثانية زينة عاشور، ولكن دياب حسم القصة بالنهاية وقال لدينا علنا في إحدى الحفلات إنت البيضا والسمرا وأم روح حلوة!!

حتى شهر يوليو لم يعرف الوسط الفني حفلات زفاف كبرى للنجوم، ولكن الفنانة نشوى مصطفى نجحت في وضع حفل زفاف ابنها على صدارة الأكثر رواجا بعدما قدمت أغنية كوميدية هددت فيها زوجة ابنها، وتكرر الأمر مع حفل زفاف ابنتها بنهاية الصيف.

وشهد الشهر نفسه خطوبة سرية للفنانة ميار الغيطي، وصدور قرار نهائي بمنع عرض فيلم حلاوة روح وحادث سير مروع للمطرب مصطفى قمر وتنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفيرين للنوايا الحسنة لمنظمة الهجرة، ولكن المفاجأة الكبرى كانت في إعلان الفنانة هنا شيحة طلاقها من النجم أحمد فلوكس لأسباب رفضت الإفصاح عنها، بعد رسائل غامضة متبادلة بين النجمين.

حفلات نجوم الغناء شهدت عدة أزمات أولها مع المطرب محمود العسيلي الذي وجه إهانة لمعجب طلب التقاط الصور معه، ولم تهدأ حملة الهجوم عليه إلا بعد تقديم العسيلي اعتذارا من الجميع، بعدها أصدر الفنان خالد سليم تحذيرا من التعامل مع مدير أعماله، واشتعلت أزمات النجوم بمعكرة لا زالت دائرة بين الفنان الشاب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، على خلفية تأكيد الشرنوبي توقيعه بحسن نية على عقد احتكار لمدة 10 سنوات لصالح المنتجة أثناء فترة الخطوبة السرية بينهما، وشكواه من رفضها الكامل منحه فرصة العمل لمجرد أنه فسخ الخطوبة.

شائعة انفصال الفنانة شيري عادل عن الداعية معز مسعود تحولت إلى حقيقة رغم كل محاولاتهما التكتم على الخبر لدرجة أن شيري قامت بترويج فيديو لها مع معز لتكذيب أنباء الطلاق رغم حدوثه بالفعل، ورغم أن معز أعلن سابقا أنه سيقوم بتوضيح الأمر بنفسه، إلا أنه التزم الصمت مكتفيا ببيان قصير حول الطلاق واستمرار الصداقة بينهما.

ضجة انفصال شيري عادل عن الداعية معز مسعود مرت سريعا بعدما وجد الجميع حادثا أكثر حزنا وهو إعلان النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عن خضوعها لعملية لإزالة ورم في الدماغ، وبعدها انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأزمة المتصاعدة بين الفنان أحمد الفيشاوي وابنته الوحيدة لينا بعد حصول الأخيرة على حكم نهائي بحبس والدها لعدم سداده نفقة دراستها في لندن، وسيطرت لينا على تريند موقع إنستقرام منذ الكشف عن تفاصيل حياتها الخاصة مع جدها الراحل فاروق الفيشاوي وعدم قدرتها على التواجد معه في لحظاته الأخيرة بسبب حصول والدها على قرار يمنعها من العودة مجددا لاستكمال دراستها في لندن.

مع نهاية شهر يوليو شهد الوسط الفني الحدث الأبرز للصيف وهو بدء صدور ألبومات كبار المطربين والبداية كانت مع رامي صبري الجديد ومن بعده عمرو دياب وهيثم شاكر واصالة ومصطفى قمر ومصطفى حجاج.

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موسم أفلام عيد الأضحى منح الوسط الفني الكثير من الإثارة فقد تم الكشف عن اتجاه المطربة أصالة للتمثيل للمرة الأولى بعد ظهورها ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، كما شهد الموسم اخفاقا غير مسبوق للنجم أحمد حلمي مع فيلم "خيال مآتة" الذي تعثر طرحه 48 ساعة كاملة لمشاكل في الشريط السينمائي، ثم قوبل بثورة رفض من جمهور حلمي بسبب انخفاض معدل الكوميديا داخل الفيلم.

الأحداث المثيرة لا تتوقف داخل الوسط الفني فقد أعلنت ياسمين عبد العزيز إنهاء قطيعة مع برامج التوك شو امتدت 15 عاما كاملة وظهرت بالفعل أول أيام العيد مع الإعلامية منى الشاذلي وتبين لاحقا أن الهدف الأول من ظهورها هو توضيح طبيعة وضعها العائلي بعد الطلاق.

بعدها تم تهديد يسرا والهام شاهين بالسجن بعد الاعتداء على صحفية في سرادق عزاء والدة يسرا، وتدخل العقلاء داخل الوسط الفني والإعلامي لتسوية الأمر لاحقا.

النجمات المعتزلات تصدرن المشهد في صيف 2019 وكانت البداية مع النجمة شيرين سيف النصر بعد اكتشاف سرقة مجوهراتها الفاخرة بواسطة صديقتها المقربة، وبعد ضجة استمرت أسبوعا كاملا استعادت شيرين بعض من مجوهراتها كما استعادت نجوميتها وكشفت للمرة الأولى عن رغبتها في العودة إلى الحياة الفنية.

بعد أيام قليلة حققت النجمة المعتزلة جيهان نصر ضجة أكبر بعدما ظهرت مع بناتها برفقة الفنانة هبة مجدي في كواليس مسرحية الملك لير.

الأحداث السابقة كلها توقف أثرها بعدما شهد موقع تويتر حربا حقيقية بين المطربة الإماراتية أحلام والفنانة السورية اصالة، استخدمت فيها أحلام سلاح البلوك مع تغريدات قاسية جدا، بينما ذهبت اصالة إلى ميدانها المفضل بموقع إنستقرام لتكتب رسائلها الإنسانية الرافضة للخيانة والقهر، وظل عدد كبير من متابعيها لا يعرف هل المقصودة أحلام أم صديقتها أنغام؟

لهيب شهر أغسطس فرض نفسه على كل الأحداث والبداية كانت مع إعلان محمد الوزيري مدير أعمال هيفاء وهبي استقالته من العمل بسبب تعرضه للإهانة من جمهورها، ولكنه بنفس الوقت أعلن تمسكه بالتواجد إنسانيا بجوارها وكشف لاحقا عن إنتاجه لفيلمها الجديد "عقد الخواجة"

الشهر نفسه شهد تغييرات عاصفة في لجان تحكيم برنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز" بعد استبعاد كاظم الساهر وتامر حسني لصالح محمد حماقي وعاصي الحلاني في نسخة الصغار، وابتعاد إليسا وعاصي الحلاني لصالح سميرة سعيد وراغب علامة في نسخة الكبار.

بنفس الشهر حسمت المطربة اللبنانية كارول سماحة شائعة طلاقها من زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى مؤكدة ان كل ما يتردد غير صحيح، واتجهت الأنظار بعدها إلى مدينة العلمين بعد حصول أول اشتباك بالأيدي بين النجم أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها وانتهت الأزمة بمحاضر متبادلة في قسم الشرطة وتم عرض الجميع على النيابة.

اعتزال اليسا هو الحدث الأبرز بعدما أعلنت أن البومها القادم سيكون الأخير وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر مؤكدين أن العمل الفني الآن صار كما قالت اليسا أقرب لنشاط المافيا.

بمناسبة المافيا والعصابات شهد صيف 2019 مطاردات بين الشرطة وعدد كبير من النجوم انتهت بإلقاء القبض على المخرج خالد مرعي بتهمة حيازة مخدرات، وتدخل الشرطة لاستعادة حضانة الطفل ياسين من والده الموسيقى أمير عبد الباقي إلى جدته والدة الراحلة غنوة، كما ألقي القبض على المخرج كريم السبكي وشقيقه بتهمة حيازة الكوكايين، وتردد ان فريق من الشرطة حاول القاء القبض على المطربة بوسي بعد صدور حكم نهائي بحبسها في قضية شيكات بدون رصيد، وتجاوز الفنان أحمد عبد الله محمود منطقة الخطر بعد الاستئناف على حكم حبسه عامين بتهمة خيانة أمانة زوجته سارة نخلة.

المطرب العراقي كاظم الساهر خطف الأنظار من الجميع باحتفاله بزواج ابنه الأصغر في المغرب، ولكن في معركة التريند تفوقت الفنانة العائدة من الاحتشام حلا شيحة بعدما أطلقت جلسة تصوير مثيرة جدا، وتضاعف أثرها مع انتشار شائعة زواجها سرا من الفنان محمد رمضان، وتصدى الأخير لتكذيب القصة، وانتهي لهيب أغسطس باشتعال معركة طلاق وائل كفوري وأنجيلا بشارة التي انتهت باتفاق ودي يحفظ كرامة الطرفين.

حالات الطلاق في صيف 2019 كانت في أغلبها راقية رغم الصدمة، فقد أعلنت نادين نجيم طلاقها بصورة حضارية، وأصدرت من قبلها المطربة مروة ناجي بيانا مختصرا أكدت فيه انفصالها، وتم إعلان طلاق الفنانة السورية إمارات رزق من زوجها الفنان حسام جنيد بدون أزمات تذكر كما كشفت النجمة المغربية سناء عكرود، عن طلاقها الرسمي من زوجها الفنان محمد مروازي بصورة ودية.

شهر سبتمبر لا يقل إثارة عن الشهور السابقة لصيف 2019 فقد خرجت الفنانة الشابة منة عرفة لتكشف حقيقة زواجها وإنجابها مؤكدة وجود سوء فهم تسبب في انتشار الشائعة، كما أعلن رسميا عودة هيفاء وهبي إلي السينما المصرية بعد غياب 5 سنوات بفيلم "عقد الخواجة" من إنتاج محمد الوزيري وبطولة أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار، وتم الإعلان عن الصلح بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، واحتفلت النجمة رجاء الجداوي بعيد ميلادها ال 81 بطريقة غير مسبوقة للرد على شائعات المرض والوفاة التي طالتها طوال العام.

أعياد ميلاد النجوم في صيف 2019 كانت في أغلبها بملابس البحر وتكررت أكثر من مرة، فقد احتفلت نرمين الفقي بعيد ميلادها 3 مرات، واحتفلت منة فضالي 3 مرات أيضا

حفل الزفاف الأبرز في صيف 2019 كان للنجمة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي وبحضور كل نجوم الفن تقريبا، كما تم الإعلان عن خطوبة المطرب تامر عاشور وملكة جمال الكون دارين حلمي

الاطلالات المثيرة في 2019 كانت لنجلاء بدر بالكاش مايوه ومنة فضالي بالبكيني، وزينة بالهوت شورت وياسمين صبري بالمايوه داخل حمام السباحة وناهد السباعي بفستان إفريقي عاري البطن، وياسمين صبري بفستان أصفر مثير وهوت شورت نرمين الفقي

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