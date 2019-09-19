تفاصيل استقبال وزيرة الهجرة لـ"مينا مسعود"

استقبلت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، النجم العالمي، ذو الأصل المصري مينا مسعود، وذلك قبل سفره بساعات، لحضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وخلال اللقاء، أعلنت وزارة الهجرة، مينا مسعود سفيرًا لمبادرة "اتكلم مصرى"، تلك المبادرة التى أطلقتها

وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.

ووصل النجم المصرى مينا مسعود بطل الفيلم الشهير "Aladdin" إلى القاهرة مساء الثلاثاء، ثم قام بجولة سياحية زار خلالها عددًا من الأماكن الأثرية فى مصر بصحبة عائلته.

جدير بالذكر أن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ستبدأ الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمرور النجوم على السجادة الحمراء، ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز.