في جريمة قتل مروعة .. أب يقتل إبنته ويلقي بجثتها في القمامة

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - شهدت محافظة الأسكندرية بمصر جريمة قتل بشعة حيث أقدم رجلا يدعى ” محمد محمد صبري ” البالغ من العمر 50 عاما ويعمل نقاش زخرفي على قتل إبنته خنقا ثم قام بتقطيع جثتها والتخلص من أجزائها فى صناديق القمامة .

وتعود تغاصيل اكتشاف الواقعة إلى البلاغ الذي تلقاه مدير أمن الأسكندرية يفيد بعثور عامل نظافة على أجزاء آدمية لفتاة بصناديق القمامة .

وانتقلت قوات الشرطة وفريق البحث على الفور إلى موقع الحادث وعثرت الأجهزة الأمنية على رأس الفتاة وبه آثار ضرب وتعذيب .

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وكشفت التحقيقات أن المتهم هو والد المجني عليها والذي ارتكب الجريمة بسبب شكه في سلوكها .

وتم إلقاء القبض على والد الضحية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوك نجلته موضحا أن ابنته انفصلت عن زوجها بعد زواج استمر شهرا واحدا .. وعندما عادت إلي منزله قام بقتلها وتقطيعها إلى أجزاء وألقاها بصناديق القمامة والاحتفاظ بباقي الأجزاء داخل الثلاجة حتي يتم التخلص منها .