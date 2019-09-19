خاص- أيمن قيسوني حبيب شريهان في كوكو شانيل، وهذا ما كشفه

أكد الممثل المصري أيمن قيسوني في حديث مع “الخليج 365” الى أن أي فنان يحلم في الوقوف امام النجمة الكبيرة شريهان التي اختارته ليكون الى جانبها في مسرحية “كوكو شانيل”.

وكشف “قيسوني” لموقعنا بعض تفاصيل كواليس المسرحية التي تروي قصة حياة كوكو شانيل التي تم تصويرها كفيلم على المسرح.

ويلعب “ايمن” دور حبيب شريهان في الجزء الثاني من المسرحية، ولفت أن أي شخص يحلم في أن يمثل الدور، مشيراً الى أنه عندما تلقى عرضاً للتمثيل مع شريهان لم يفكر بالمبلغ الذي سيتقاضاه بل فكّر بالموضوع من ناحية تمثيله الى جانبها.

وأضاف أيمن كاشفاً الى أنه تلقى دروساً في الرقص لمدة شهر بالاضافة الى التمرينات التي جمعته مع شريهان ليتدربا سوياً على الرقصة التي ستجمعهما. وشدد ان المشهد كان صعباً جداً ولكن التجربة رائعة ومن أجملها في حياته وسعيد بالمشاركة فيها.

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وكشف الى انه سيشارك النجمة شريهان بمسرحية ثانية ولكن ليس هناك من تفاصيل اضافية حالياً.

ايمن اشار الى أنه يعمل مع زوجته نسرين زريق على فكرة برنامج جديدة لتقديمها على الشاشة لكن المشروع لا زال قيد التحضير.

وختم معبراً عن سعادته بالتعامل مع شركة مروى غروب. وشدد ان فريق العمل رائع ومحب والتجربة مميزة.

نذكر ان الكاتب والمنتج مدحت العدل كان قد كشف أنه سيتمّ تنفيذ ثلاث مسرحيات. تدور قصص المسرحيات حول نساء مؤثرات في التاريح القديم والحديث، من ضمنها: كوكو شانيل ومارلين مونرو، وشجرة الدرّ.

من جهة أخرى يشارك “قيسوني” في بطولة المسلسل الجديد “لا قبلِك ولا بعدِك” والذي سيُعرض أسبوعياً على شاشة تلفزيون الجديد يومي الجمعة والسبت، 20 و 21 وهو من انتاج شركة مروى غروب، لصاحبها المنتج مروان حداد.

وعبّر “قيسوني” عن سعادته بالتعاون الاول الذي يجمعه بشركة مروى غروب، لافتا الى ان هذه التجربة ستكون جديدة له في التمثيل، لمتابعة تفاصيل اللقاء (“الخليج 365” اقتحم موقع تصوير “لا قبلِك ولا بعدِك”، ماذا كشف الأبطال عن المسلسل؟)