هاني شاكر يحسم شكوى اتهام حكيم بالسب والقذف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخلّ الفنان المصري هاني شاكر بصفته نقيبًا للموسيقيين في مصر، ليحسم الشكوى التي اتهم فيها المطرب المصري حكيم بالسب والقذف، حيث كشف دكتور علاء سلامة، وكيل النقابة عن مكالمة هاتفية جمعت بين النقيب وحكيم لإنهاء الأمر.

وأكد وكيل النقابة، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن حكيم لن يخضع للتحقيق في النقابة كما أُثير حول هذا الأمر في الإعلام، بسبب الشكوى التي قُدمت ضده قبل نحو أسبوع، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة عقد اجتماعه وناقش الشكوى بحضور منصور هندي، رئيس لجنة العمل في النقابة.

وأضاف أن هاني شاكر لمس مرونة من جانب رئيس لجنة العمل في التصالح، خاصةً أن الأمر كان نابعًا من لغط حول تعرض حكيم لحادث سير وأن السوشال ميديا هي من أشعلت الأمر ولم تترك المجال للتحقق منه قبل نشر أمر خطير كهذا.

وكشف وكيل النقابة، أن الأمر انتهى بمكالمة هاتفية دون حضور حكيم؛ لأنه لم يخالف تعليمات النقابة في الغناء أو حدث أمر يخص المهنة، مضيفًا أن الطرفين ارتضيا بالتصالح.

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وكان رئيس لجنة العمل ومندوب نقابة المهن الموسيقية المصرية، منصور هندي، قد تقدّم بشكوى في النقابة ضد الفنان المصري حكيم، يتّهمه فيها بالسب والقذف، أثناء إحيائه حفل زفاف خاصًا بأحد فنادق القاهرة.

وأحال المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الشكوى إلى مجلس إدارة النقابة للبتّ فيها خلال اجتماع المجلس، حسبما صرّح المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، لـ"فوشيا"، موضحًا أن قرار النقابة في الشكوى تم إرجاؤه لحين مناقشة مجلس الإدارة للشكوى برمتها في الاجتماع.

يُذكر أن آخر أعمال حكيم، الأغنية التي قدمها في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بمصر 2019، والتي كانت بـ 3 لغات؛ العربية والإنجليزية والفرنسية.