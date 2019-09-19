القاهرة - لايف ستايل
يبدأ الفنان كريم عبد العزيز، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الثلاثاء المقبل، برفقة الفنانة دينا الشربينى.
ويشارك في بطولة العمل بجانب كريم عبد العزيز كل من الفنان ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، وعدد اّخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.
وكانت آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق" والذي حقق من خلاله أعلى إيرادات في السينما المصرية، بمبلغ 99 مليون جنيه، ومازال يقبل الجمهور على العمل لمشاهدته في السينمات
قد يهمك ايضاً:
كريم عبد العزيز مع أمير كرارة في "سهرانين" نهاية أغسطس
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى يبدآن تصوير "البعض لا يذهب للمأذون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.