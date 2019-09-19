كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى يبدآن تصوير "البعض لا يذهب للمأذون"

يبدأ الفنان كريم عبد العزيز، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الثلاثاء المقبل، برفقة الفنانة دينا الشربينى.

ويشارك في بطولة العمل بجانب كريم عبد العزيز كل من الفنان ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، وعدد اّخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.



وكانت آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق" والذي حقق من خلاله أعلى إيرادات في السينما المصرية، بمبلغ 99 مليون جنيه، ومازال يقبل الجمهور على العمل لمشاهدته في السينمات

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