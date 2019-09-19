أحمد سعد يستعد لجولة غنائية في الإمارات الأسبوع المقبل

القاهرة - لايف ستايل
يستعد الفنان أحمد سعد للسفر إلى الإمارات يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بدبي وأبوظبي في الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر، ومن المقرر أن يشدو خلال هذه الحفلات بمجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة.
يشار إلى أن أحمد طرح مؤخرًا أغنية " يا مدلع" التي دخلت قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية نحو 2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.
كما احتلت مرتبة متقدمة في قائمة "التريند"، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوي إيديسون أبا كارديس.
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يذكر أن الكليب تم تصويره في مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا
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