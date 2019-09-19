محمد هنيدي يطرح كواليس «الفارس والأميرة» من 10 سنوات

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، كواليس من فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" ، وهو يقوم بعملية الدوبلاج والأداء الصوتي عن الشخصية. وعلق “هنيدي” على الفيديو وقال: “كواليس فيلم الفارس والأميرة.. استنوا الفيلم قريب جدًا وتابعوا حساب الفيلم الرسمي عشان تعرفوا تشوفوه ازاي”. فيلم "الفارس والأميرة" هو خلاصة تجارب ومحاولات فنانين مصريين، يحكوا من خلاله التاريخ بنظرة عربية وبرسوم مستوحاه من التراث ولأول مرة بإنتاج سينمائي عربي ضخم بمستوى عالمي، أول عرض خاص للفيلم هيكون في مهرجان الجونة في جولته الثالثة. قد يهمك ايضاً: هنيدي ينافس بفيلمه "كينج سايز" في عيد الأضحى المقبل

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