الفنانة مروة عبد المنعم تؤكد أن الوسط الفني أصبح «بيزنس»

أعربت الفنانة مروة عبد المنعم، عن سعادتها بانتشار المهرجانات الفنية بكثرة خلال الفترة الحالية، وعلقت على ذلك قائلة: "هى التقاء ثقافات للفنانين تحفزهم على المنافسة الجيدة وتشجعهم على تقديم أعمال أفضل".

وأرجعت عبد المنعم، أسباب اتجاهها للمسرح في الوقت الحالي، إلى ركود الأعمال الدرامية، مؤكدة أن لديها طاقة تمثيلية كبيرة ولم تستغل حتى الأن.

وأضافت مروة، لـ"بوابة أخبار اليوم"، إنها قررت أن تدخل للمسرح من خلال مسرحيات للأطفال وبدأت بـ"سنو وايت"، وحققت نجاحا كبيراً.

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وأشارت إلى أن الوسط الفني أصبح معتمدا على «البيزنس» أكثر من الحرص على تقديم فن حقيقي.

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