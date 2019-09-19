تيم حسن يدير إحدى الجامعات اللبنانية في مسلسل جديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت المواقع الإخبارية خبراً عن الممثل السوري تيم حسن يشير إلى أنه سيتسلّم إدارة إحد الجامعات اللبنانية لمدة خمسة أيام، ليقوم بدور الجديد في مسلسل "العميد". علماً أنه سبق وغرّق عبر حسابه على "تويتر" قائلاً أنّه سيباشر بتصوير عمله الدرامي الجديد، في دور عميدٍ في الجامعة، وسيكون إلى جانبه الممثل كميل سلامة في أول دور درامي له، والذي سيؤدي دور المستشار الخاص به.

هذا ويتردد أن الفنانة السورية رنا شميس، قد انضمت إلى أسرة العمل رسميًا، لتؤدي أحد أدوار البطولة الرئيسية في المسلسل برفقة زملائها تيم حسن وكاريس بشار وبديع أبو شقرا . علماً أن المسلسل من كتابة وإخراج باسم السلكا. وهو فكرة "شركة kingset Production"، أما الإنتاج فهو مشترك لـ"DKL" (لصاحبها فادي اسماعيل ) ولـ"kingset production" معاً بالتعاون الفني مع أكثم حمادة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فالعمل يتألف من خمسة عشر حلقة سينطلق تصويرها في نهاية الجاري. مع الإشارة إلى أنه سيمتد على عدة مواسم وسيعرض على محطات تلفزيونية ومنصات الكترونية.