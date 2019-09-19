شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير على حجز تذاكر أفلام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، التوافد على شباك تذاكر أفلام مهرجان الجونة، كما بدأ المركز الصحفى فى استقبال الإعلاميين والصحفيين، ومن جانب آخر تبدأ الفعاليات فى الثامنة مساء بمرور النجوم على السجادة الحمراء، ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز، منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

وتشهد أروقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية، منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت 21 سبتمبر فى الجامعة الألمانية الساعة 12 ونصف ظهرا يديرها رانيلد ايك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام فى نفس اليوم فى العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاى ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتى يعقبها نقاش مع أنوب سينج.

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