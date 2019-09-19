شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب يلقبونها بالتنين.. جينيفر جارنر تتحدث عن أبنائها مع جيمى فالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة جينيفر جارنر ضيفة على برنامج "The Tonight Showring" مع مقدمه جيمى فالون مؤخراً، حيث كشفت عن العديد من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية خلال الحلقة التى فاجأت فيها المشاهدين بأن أبناءهم الثلاثة يصفوها بالتنين نظراً لأنها لا تبدى الموافقة على طلباتهم بسهولة.





جينيفر جارنر أكدت أنها ليست الأم التى تقول نعم طوال الوقت لأبنائها، مؤكدة أنها خصصت يوما واحدا فى العام تستسلم لكل رغباتهم ولا ترفض لهم أى طلب مما يجعلهم سعداء للغاية، حيث يصل بهم الأمر لطلبات غريبة من عينة تناول وجبة إفطار مكونة من بيتزا وآيس كريم.





تصريحات جينيفر فاجأت متابعيها ممن اعتقدوا أنها ليست بهذا القدر من القوة مع أبنائها بسبب الصور والفيديوهات التى تظهرها دائماً مقربة منهم طوال الوقت، فلا تنشغل عنهم بسبب تصوير أفلامها لأنها تعتبر أنهم أهم أولوية فى حياتها، كما أنها تعد محل احترام من قبل كثيرين ممن يصفونها بأنها نموذج للمرأة المثالية فى بيتها بسبب علاقتها بـ بن افليك والد أبنائها برغم انفصالهما، إلا أنها دوماً ما تحرص على التواجد بجانبه برفقة أبنائهم فى لحظاتهم المهمة حتى لا يتأثروا سلباً بالانفصال.