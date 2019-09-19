شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أرنولد شوارزنيجر يسخر من سيلفستر ستالونى عبر "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة طريفة سخر حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارنيجر، فى مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، من صديقه الفنان سيلفستر ستالون، بسبب فيلمه الجديد "رامبو".

وسخر أرنولد شوارزنيجر من ستالونى ، لأنه يمتلك سكينا أكبر من سكين ستالون المستخدم في الفيلم، وتمنى له التوفيق في عرض فيلم "رامبو" الجديد.

وظهر شوارزنيجر في مقطع الفيديو ملوحا بسكين ليضحك قائلا: هذا ما استخدمته في فيلم "Predator"، وهو أكبر بقليل من سكينك.

وأضاف شوارزنيجر: لكن لا تقلق، وبجد أتمنى لك كل التوفيق في عرض فيلم رامبو... أنت الأفضل.

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ثم تابع: "وبعد نجاح فيلمك سنحتفل وسأشترى لك سكينا جديدا".

ستكون أحداث فيلم "رامبو" الجديد استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء فى مزرعة بالأريزونا، والتمتع بحياة هادئة، إلا أن هناك ما يحدث ويغير مسار حياته.

يذكر أن أول أجزاء سلسلة "رامبو" صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood" (أول الدماء).