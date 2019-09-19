شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، التى تقام فى الفترة من اليوم 19 إلى 27 سبتمبر الجارى، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين، حيث بدأوا فى التوافد على مدينة الجونة حاليا.

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ووصل إلى الجونة، منذ قليل، الفنانون محمد رمضان إلهام شاهين ونجلاء بدر وروجينا وأشرف زكى وأحمد الفيشاوى وزوجته ندا الكامل والفنانة ميساء مغربى وبسمة وأحمد حاتم وشريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج طارق الجناينى وجمال العدل ومدحت العدل ومسعد فودة وخالد عبد الجليل.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.