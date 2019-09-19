شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات جديدة من فيلم Birds of Prey تبرز "جنون" مارجوت روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros للإنتاج الفنى والسينمائى عن لقطات جديدة من فيلم"Birds of Prey" المقرر طرحه فى 7 فبراير من عام 2020، والذى ظهرت فيها الممثلة مارجوت روبى، وهى تؤدى أحد مشاهدها.

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joke، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntressReneeو Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

Advertisements