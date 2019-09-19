سعد لمجرد يكشف عن أحدث أغانيه "يخليك للى".. و2 مليون مشاهدة فى ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب المغربى سعد لمجرد عن أحدث أغانيه بعنوان "يخليك للى"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتوب"، من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوى، والذى تعاون مع لمجرد فى أغلب أغانيه التى قدمها منذ أن ظهر على الساحة الغنائية.
ومنذ طرح الأغنية التى تضمنت اللهجة المغربية أمس الأربعاء، حققت نسب مشاهدات عالية تخطت الـ2 مليون مشاهدة، ومن المتوقع أن تصل هذه الأغنية إلى أرقام كبيرة كعادة لمجرد فى أغانيه، التى تحقق ملايين المشاهدات فى غضون أيام.
يشار إلى أن سعد لمجرد قدم مؤخرا أغنية "إنساى" مع الفنان محمد رمضان، وحققت ناجاحاً كبيرا منذ طرحها على اليوتيوب، حتى وصلت نسب مشاهدتها إلى 145 مليون خلال شهر واحد فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن من أشهر أغانى لمجرد والتى نالت إعجاب الكثيرين "إنت معلم، غلطانة، حبيبى ماله" وغيرها.
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