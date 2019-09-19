وفد الفنانين يطير للغردقة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، وفد كبير من الفنانين، متوجهين إلي الغردقة للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية .

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، ضم وفد الفنانين كلا من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة روجينا، والفنانة الهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، والفنانة ريهام أيمن، وزوجها الفنان شريف رمزي، والفنان تامر هجرس، تم إنهاء إجراءات السفر من مطار 3 علي طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة .

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مي المصري خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدي في حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمي لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة .

وتشهد أورقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت ٢١ سبتمبر في الجامعة الألمانية الساعة ١٢ ونصف ظهرا يديرها رانيلد ايك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام في نفس اليوم في العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاى ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتى يعقبها نقاش مع أنوب سينج.