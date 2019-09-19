رامي جمال يعتذر عن حفل ليبيا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اعتذر الفنان رامي جمال، لجمهوره عبر حسابه بتويتر، عن إحياء حفله الغنائي بليبيا، مساء غد الجمعة.

وعلق: "جمهور حفل ليبيا المحترم، اعتذر عن عدم تواجدي معكم غدا، نظرا لعدم إكمال المنظمين باقي الشروط المطلوبة، وفي حال تحديد موعد آخر من عدمه، سوف أبلغكم".

يذكر أن رامي جمال كان يستعد لإحياء الحفل في مدينة بني غازي الليبية، يوم الجمعة 20 سبتمبر.