محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هاجمت إحدى المتابعات الفنانة التونسية درة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة قائلة:" ياريتك تعرفي تمثلي زي ما بتعرفي تلبسي". ومن جانبها ردت عليها درة قائلة: "بعرف أكتر وأحسن". Advertisements وكانت درة نشرت صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنقة مرتدية فستان "فضي"، ونالت الصورة إعجاب الجمهور. تشارك درة في بطولة مسلسل "بلا دليل" مع خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمرالشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرينعرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تهاجم درة:" ياريتك تعرفي تمثلي زي ما بتعرفي تلبسي" والفنانة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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