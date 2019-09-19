سامح حسين ينشر صورة مع زوجته في كواليس "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته وسام حامد، من كواليس مسرحية "المتفائل". وعلق: "قبل بداية المسرحية، والتشجيع الدائم من وسام حامد". مسرحية "المتفائل" تعرض على المسرح القومي بالعتبة، وهي عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل.

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