تراند اليوم : "ريهام سعيد" ترد على مذيع لوح لها بالسجن: "الدنيا دوارة يا بهلوان"

عادت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد لتشتبك مجددًا مع منتقدي تعليقها حول البدينات، الذي كان سببًا في القرار بمنعها من الظهور لمدة عام.

وعلقت "ريهام" على سخرية المذيع مروان يونس منها في أحد الفيديوهات السابقة، التي اعتاد بثها عبر ‏صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قائلة إنها فوجئت برؤية خبر سخريته منها.

وعلقت قائلة: "أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي، ‏بعيداً عن إن في ناس ماتفرجتش على الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام اللي اتقال في التقرير من الناس مرضى السمنة ‏اللي فوق 200 ك، حتى لو أنا قولت كلمتين تقال عشان خايفة على الناس، ده إيه ده، ده المفروض زميل؟ لا معلش ده ‏المفروض راجل".‏

وأضاف: "واحد يتمنى السجن لأم لتلات أولاد؟ أنت تعرف إيه هو السجن؟ والله ما قادرة أصدق أخلاقك ولا تربيتك، يا ‏خسارة على النخوة والرجولة. هزر وضحك الناس يا أبو قلب أسود، حسبي الله ونعم الوكيل، الدنيا دوارة يا بهلوان، اللي ‏بتتكلم عليها دي عملت حاجات وحلقات أنت ماتعرفش تعمل ربعها. السجن ده للي زيك اللي ملوش لازمة ووجوده زي عدمه".‏

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر في أواخر أغسطس الماضي، قرارًا بحظر ظهور ريهام سعيد، على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

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وجاء ذلك بعد أن قالت "ريهام" في تصريحات لها في إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة": "إن الناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة.. بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي بتفقدي جزء من أنوثتك".

وتعرضت في أعقاب ذلك إلى هجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة "الحياة" وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام.

وكذلك تحويلها للتحقيق قضائيًا، حيث تخضع في 14 أكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة.