بالفيديو: فتيات لبنانيات يبهرن حكام “غوت تالنت” بريطانيا على أنغام موسيقى شرقية

بعد الفوز بلقب الموسم السادس في برنامج “Arabs Got Talent” عام 2019، تعود فرقة الشابات اللبنانيات، التي تعرف باسم “ميّاس”، لتبهر لجنة تحكيم “Britain’s Got Talent”.

وفي صورة نشرها الحساب الرسمي لبرنامج “Britain’s Got Talent”، عبر موقع “إنستغرام”، كُتب تعليق، جاء فيه: “ساحر، وفاتن، وجميل.. هناك العديد من الصفات التي يستحقها أداء فرقة ميّاس الرائع”.

وعلى أنغام موسيقى شرقية وبلوحة فنية ساحرة، نجحت “ميّاس”، التي تتألف من 31 راقصة، في جذب انتباه العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن فرقة “ميّاس”، وهي تحت إشراف نديم شرفان، قد شاركت في نسخة “The Champions”، أي “الرابحون”، من برنامج “Britain’s Got Talent”، والذي يجمع المشتركين الذين نالوا لقب “Got Talent” في بلدان مختلفة.

وعلقت وزيرة الداخلية والبلديات، ريا الحسن، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، قائلة: “لبنان يفتخر بكم”.

كما أعاد رئيس مجلس وزراء لبنان، سعد الحريري، نشر أداء الفرقة، مرفقاً إياه تعليق: “عندما يرفرف علم لبنان”.

وكانت الفرقة اللبنانية قد رفعت راية بلادها عالياً، حيث انهالت تعليقات الناس على أدائها، فغرد أحد الأشخاص أن “التقديم في غاية الروعة والدقة.. لبنان والمغتربون اللبنانيون يفتخرون بكم”.

وفي لبنان، تداول الناشطون مقطع الفيديو لفرقة “مياس” خلال مشاركتها في “Britain’s Got Talent 2019 The Champions”، معربين عن إعجابهم ودعمهم لهذه الفرقة النسائية الموهوبة، ومن بين المعلقين على أداء “مياس” في بريطانيا، وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن التي قالت عبر “تويتر” إن لبنان يفتخر بهذه الفرقة.

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وأشاد العديد من مستخدمي “تويتر” بأداء الشابات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عامًا، معتبرين أنّ نجاحهن يرفع رأس الشعب اللبناني عاليًا، كما شارك رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مقطع فيديو للوحة التي قدمتها الفرقة، وكتب: “عندما يرفرف علم لبنان!”.

وفي الوقت الذي لوح به الحريري بنجاح الفرقة اللبنانية، اتهم البعض السياسيين اللبنانيين بمحاولة تشويه الصورة الحضارية التي يقدمها الفن اللبناني، حيث كتب زياد عبد الصمد: “بينما يرفع اللبنانيون اسم لبنان عاليًا إلى المريخ، تُمعن القيادات السياسيّة في البلاد بالنيل من سمعته، وتؤدّي ممارساتها الفاسدة والحقيرة لخفض تصنيفه لدى المؤسسات الدولية، بعد الفوز الكبير، فرقة (ميّاس) اللبنانية تبهر لجنة تحكيم Britain’s Got Talent”.

كما أشار البعض إلى أنّ النجاح الذي حققته الفرقة، يعطي الصورة الإنسانية التي تليق بالشعب اللبناني، ويجعل صوت الحب والفن يطغى على صوت الحرب والصراعات السياسية، حيث قالت الشاعرة اللبنانية مارلين معوض: “ألف تحية لفرقة مياس اللبنانية وللمدرب نديم شرفان، إبداع وإعجاز، وجه لبنان الحقيقي”، كما اقتبست عن الشاعر اللبناني سعيد عقل قوله: “لا تقل أمتي وتسطو بدنيا..نحن جار للعالمين وأهل”.

المصدر: سي إن إن