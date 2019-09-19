في عيد ميلاد ماغي بو غصن.. تعرفوا على عدد زيجاتها

تحتفل الفنانة ماغي بوغصن بعيد ميلادها الذي يصادف في 18 ايلول/ سبتمبر من كل عام . فهي من مواليد مدينة بصاليم عام 1977. وهي الفتاة الوحيدة بين أشقائها جهاد ووسام، عشقت الفن في سن صغيرة وتعلمت الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى، وحصلت في طفولتها على الميدالية الذهبية في برامج مواهب الأطفال «واحة الأولاد»، الذي كان يذاع على تلفزيون لبنان بعد أن قدمت أغنية للسيدة فيروز.

قررت بعدها تلقي دراسة التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، وبدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل الإخوان والمغاور مع المخرج الراحل أنطوان ريمي، انتقلت بعد ذلك لسوريا بسبب قلة الإنتاج الدرامي بلبنان وقدمت الكثير من الأعمال بالدراما السورية واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تتقن اللهجة السورية وقدمها المخرج بسام الملا في مسلسل الخوالي، وبعدها شاركته أيضاً في عمل درامي سعودي وظلت لفترة ما تتدرب على اللهجة السعودية، وكانت النقلة الأكبر لها في دول الخليج مع الفنان داود حسين من خلال الفوازير التي قدمتها عام 1998 والتي كانت تحمل اسم داود في هوليود.

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تزوجت ماغي مرتين وانفصلت بعد معانتها مع زوجها الأول، وبعدها تزوجت من المنتج جمال السنان وأنجبت منه ولداً وبنتاً هما يارا وريان.

وشاركت ماغي في برنامج ديو المشاهير في موسه الثاني وفازت بالمرتبة الأولى وكانت المفاجأة عندما تبرعت بجائزتها التي وصلت قيمتها لـ50 ألف دولار لصالح جمعية سان جود لعلاج سرطان الأطفال، وخلال الشهر الماضي أعلنت إصابتها بورم في الرأس وأجرت عملية جراحية وأزالت الورم وتعافت من هذا المرض وعادت إلى حياتها مجدداً.