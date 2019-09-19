أحلام تعلق واليسا تغرّد ونجوى كرم تلتزم الصمت

تعبيراً عن محبتها لها، علقت الفنانة أحلام على صورة لزميلتها إليسا، فتحت فيها يداها نحو الفضاء، متمنية لها الكثير من السعادة وكتبت "ربنا يسعد أكثر وأكثر".

من ناحية أخرى، أشارت إليسا إلى علاقتها الجيدة بنوال الزغبي ونجوى كرم ، عبر تويتر مشيرة الى أن كل واحدة منهن هي فنانة روتانا الأولى وكتبت "على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات. أنا ونوال ونجوى ما بنا شيء مع بعض وكل واحدة منا هي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟"، لترد عليها نوال الزغبي بإيموجي القلوب الحمراء، تأييداً لكلامها وتعبيراً عن حبها لها، بينما لم تعلق نجوى كرم على التغريدة حتى الآن.

كما علقت إليسا عبر تغريدة أخرى حول حقيقية تعاونها مع الفنان مروان خوري، بعد الصلحة التي حصلت بينهما إثر وفاة والدته قائلة " أتمنى أن يحصل تعاون بيني وبين أهم الفنانين في لبنان والعالم العربي وخصوصاً مع مروان خوري، لكن عندما يصبح الأمر رسمياً سوف أعلن أنا عنه أو فريق عملي".