انطلاق تصوير "العميد" لـ تيم حسن اليوم في بيروت

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المشروع المنتظر تنتجه شركات عدّة على رأسها DKL وهو من كتابة وإخراج باسم السلكا، ويتألف من 15 حلقة، سيمتد على أكثر من موسم.
يشارك في البطولة كل من كاريس بشار وفادي صبيح ورنا شميّس من سوريا، بالإضافة إلى الممثلين اللبنانيين: بديع أبو شقرا وآنجو ريحان وكميل سلامة.
وقد علم أن تيم سيلعب دور عميد في الجامعة وليس عميداً في الجيش كما اشيع.
وقد رفض القائمون على العمل إعطاء أيّ تفاصيل تتعلق بقصّته.
العمل سيبصر النور على تطبيق «شاهد» التابع لقناة mbc ولم يحدد موعداً لعرضه.
يبقى أن نذكر أنّ تيم حسن يبدأ تصوير مسلسل «الهيبة 4» (لفؤاد حميرة وسامر البرقاوي/ إنتاج صبّاح إخوان) في بداية عام 2020، ومن المتوقع أن تكون أحداث الموسم المنتظر مختلفة عن المواسم السابقة.
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