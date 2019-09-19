"بردانة أنا" مسلسل لبناني يستلهم قصة جريمة هزت الرأي العام

في لقاء اعلامي، أطلقت شركة NMPROمسلسل "بردانة أنا" الذي سيعرض على شاشة الـMTVابتداءً من الاثنين 23 أيلول 2019. اتضحت بذلك ملامح "بردانة أنا" كعمل درامي سيشكل صرخة مدوية في وجه المجتمع المدني والقضائي والعسكري ويرفع قضية تعنيف النساء من دون أن يقف عند حدود هذه الافة... فالرجال أيضاً يعنفون والمجرمون لم يولدوا جميعهم مجرمين.

عرّف المنتج والمخرج نديم مهنا عن المسلسل على انه سيشكل حالة اجتماعية وتلفزيونية وصرخة تمنى ان ينقلها اهل الصحافة كأكثر من عمل درامي فهو صرخة مدوية. اكثر من 500 شخص من طاقم عمل تقني وممثلين شاركوا في "بردانة أنا". إخراجياً صوّر العمل كفيلم سينمائي وكل مشهد كان مشهداً سينمائياً وكل الممثلون هم أبطال العمل ولكل دوره ورسالته وحتى تتر المسلسل يعرف عن الممثلين الأساسيين كأبطال. صحيح أن "بردانة أنا" يعالج قضية اجتماعية مؤلمة الا انه يجمع كاراكتيرات كوميدية ومواقف طريفة سترافق المشاهدين طوال المسلسل.

عن القصة قالت كلوديا مرشليان انها ليست قصة ضحية واحدة وهي ليست قصة منال عاصي كما لمّح او استنتج البعض، انما هو ثمرة أبحاث قامت بها على 9 جرائم. وجه الشبه الوحيد والابرز مع قصة منال عاصي هو عنوان المسلسل وهي اخر جملة قالتها منال قبل رحيلها. أثنت مرشليان على نديم مهنا المخرج والمنتج الذي لم يطلب منها أي تنازل لصالح الإنتاج او الإخراج بل تبنّى العمل كما هو ولو كانت المهمة صعبة. وجهت مرشليان تحية لجميع الممثلين الذين تعبوا لإيصال القصة بصدق وشكرت الصحافة، مرآة الدراما ونوّهت بدور الـMTV كشاشة صادقة تعمل بمستوى عال.

النجمة كارين رزق الله تحدثت عن دورها الذي أثر فيها كثيراً وعن سرورها بالتعامل مع الكاتبة كلوديا مرشليان اما الممثل بديع أبو شقرا فقال انه تعب في تأدية هذا الدور الذي شكل تحدياً لدقته وعبّر الممثل وسام حنا عن سعادته للمشاركة في هذا المسلسل وكشف ان القصة ستعالج تعنيف المرأة للرجل أيضاً، كظاهرة موجودة في مجتمعنا. أثنى وسام على تعاطي الـMTVالاحترافي معه كواحد من أهل البيت مع انه وجه اعلامي قادم من محطة تلفزيونية أخرى.

أكد مدير البرامج في الـMTV جوزف حسيني على إصرار الـMTV على دعم الدراما اللبنانية بقرار من رئيس مجلس ادارتها ميشال المر من خلال تكثيف عرض الدراما كما عبّر عن اعتزاز المحطة بالتعامل مع صنّاع "بردانة أنا".

فريق عمل المسلسل كان حاضراً في لقاء اليوم

صاحب الدعوة المنتج والمخرج نديم مهنا

الممثلون: كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، وسام حنا، رولا حمادة، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، أسعد رشدان، مارينال سركيس، أليكو داوود، ميراي بانوسيان، هادي أبو عياش، جناح فاخوري، جمال حمدان، ساندرا منصور، جويل حمصي وأسماء أخرى بارزة من نخبة ممثلي لبنان

الكاتبة: كلوديا مرشليان

تنويه

الموسيقى التصويرية: جاد رحباني

شارة البداية من كتابة الشاعر نزار فرنسيس وغناء الفنانة ماريتا الحلاني، الحان و توزيع جاد رحباني

القصة

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" بردانة انا " هو صرخة كبيرة في وجه المجتمع المدني والقضائي والعسكريومستوحى من جرائم كثيرة مورست بحق النساء.

في ذلك الحي المتوسط الحال تعيش عائلة " حنين "، الزوجة الشابّة التي قتلها زوجها "باسم" بوحشية منذ حوالي الأربعة أشهر، تفننّ بتعذيبها واتصل بشقيقتها التوأم "دانيا" وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها .

حول صور عملاقة لـ"حنين" وهي جثة هامدة مشوّهة ومدممّة على يد زوجها المجرم، يتجمّع افراد العائلة في ذلك المساء مع بعض الأصدقاء بغية التحضير لوقفة احتجاجية ستنفّذ في الصباح الباكر امام قصر العدل حيث من المقرر ان يطلق سراح "باسم ".

الى جانب هذه المشكلة الأساسية سنشهد على مشاكل كثيرة جانبية وعلى مواقف وكاراكتيرات فكاهية، بالرغم من قساوة القصة، وسنعيش مع الكثير من الشخصيات التي تعمل على التأقلم مع وضع البلد السيء ماديا واقتصاديا ومهنيا وأخلاقيا وانسانيا .

ما مصير "باسم" المجرم الذي يكمل إجرامه وتهديداته رغم انه تحت مراقبة المحكمة؟ هل ستنتقم دانيا منه وهل ستحصل مع والدتها على حضانة الطفلتين ؟ ما مصير علاقات الحب الغريبة التي تجمع أفراد المسلسل ببعضها؟

مشاكل كثيرة ومواقف انسانية كبيرة وقرارات تقف على مفترقات الطرق تنتظر الوقت المناسب لسلوك الاتجاه المناسب.

من بردانة انا

" بردانة انا " من بطولة:

كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، وسام حنا، رولا حمادة، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، جهاد الأندري، أسعد رشدان، مارينال سركيس، أليكو داوود، ميراي بانوسيان، هادي أبو عياش، جناح فاخوري، جمال حمدان، ساندرا منصور، جويل حمصي و أسماء أخرى بارزة من نخبة ممثلي لبنان



