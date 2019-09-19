بالفيديو: ميشال ابنة وائل كفوري تحتفل معه بعيده

يبدو ان الفنان وائل كفوري لم يعد يهتم كثيراً بإبعاد حياته الخاصة عن الاعلام، بعد الضجة التي اثارتها طليقته انجيلا بشارة، وبعد ان تسربت تفاصيل خلافهما الى الاعلام.

فقد كانت السنة الاولى التي يحتفل بها وائل بعيده باجواء صاخبة ويتم بث فيديوهات مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد منزله في زحلة مساء السبت الماضي حفلاً كبيراً جمع عددا كبيراً من الاصدقاء حوله.

وقد بدا لافتاً فيديو جمعه بابنته ميشال، التي سبق وظهرت معه في مهرجان اعياد بيروت، وهي المرتين الوحيدتين التي ظهر فيها وائل مع ابنته، بعد قراره الذي كان قد اتخذه بابعاد عائلته عن الاعلام.

Advertisements

يشار أن وائل كفوري أب لفتاتين من طليقته أنجيلا بشارة ميشيل وعمرها 8 سنوات والصغيرة ميلانا وعمرها 3 سنوات.