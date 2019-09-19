بعد 26 عاما .. تعليق العمل في تلفزيون المستقبل

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - أعلن الرئيس اللبناني ” سعد الحريري ” في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي يوم أمس الأربعاء عن تعليق العمل في تليفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات به بعد 26 عاما من تأسيسه .

ويأتي هذا القرار لأسباب مادية وهي الأسباب المادية ذاتها التي أدت الى إغلاق جريدة ” المستقبل ” .

وجاء في نص البيان : ” يعز علَّي أن أعلن اليوم قرارا بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات للأسباب المادية ذاتها التي أدت الى إقفال جريدة المستقبل ” .

وتابع : ” القرار ليس سهلا عليّ وعلى جمهور تيار المستقبل ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن ” .

كما أوضح أن المحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل .. بل تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة وتستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة بحلة إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة .. ولم يوضح البيان ما ستكون عليه المرحلة الجديدة .

وجاء قرار تعليق العمل في القناة بعد تنفيذ موظفي التلفزيون إضرابا منذ نهاية يوليو احتجاجا على عدم دفع رواتبهم .. وتوقف منذ ذاك الحين عرض نشرات الأخبار والبرامج بأنواعها وتمت الاستعاضة عنها ببث برامج وحلقات قديمة مسجلة .

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يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق الراحل ” رفيق الحريري ” أسس تلفزيون ” المستقبل ” التابع لتيار ” المستقبل ” الذي يتزعمه حاليا نجله رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري .

وتوالت التعليقات من جانب الإعلاميين والفنانين اللبنانيين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار رئيس الحكومة سعد الحريري بتعليق العمل بتلفزيون المستقبل عبروا من خلالها عن حزنهم لإغلاق التليفزيون الذي سيشكل خسارة للإعلام اللبناني من وجهة نظرهم والمرتبط بحياة كل اللبنانين .

فكتب الإعلامي مارسيل غانم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تحية تضامن مع كل الزملاء في تلفزيون المستقبل وتحية كبرى لسعد الحريري الحزين بدوره على طي صفحة اعرف جيدا كم كانت عزيزة على قلب رفيق الحريري وعلى الاسرة .. على أمل اللقاء في حلة جديدة : وضمن الثوابت التى عشناها مع المستقبل : خدمة العيش المشترك والحوار والحداثة والسيادة

وكتبت إليسا عبر حسابها على ” تويتر ” قائلة : ” مؤسف جدا إنه تنتهي حقبة إعلامية كاملة مع تعليق العمل بتلفزيون المستقبل .. هالشاشة كانت جزء من تاريخنا .. الله يكون مع كل العاملين فيها ” .