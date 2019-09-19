كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” منشورا يتضمن رسالة تحمل هجوما على المذيع المصري ” مروان يونس ” .
ويأتي لك على خلفية سخرية مروان يونس عليها في إحدى الفيديوهات بعد التصريحات التي أدلت بها ريهام سعيد عن مرضى السمنة .
وعلق مروان على ذلك وقال : ” إن شاء الله تذيعي حلقة حلوة من السجن ” .
وقالت ريهام سعيد بإنها تفاجئت بالخبر ولم تراه إلا مؤخرا فكتبت : ” أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي .. بعيدا عن إن في ناس متفرجتش على الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام اللي اتقال في التقرير من الناس مرضى السمنة اللي فوق 200 ك .. حتي لو أنا قولت كلمتين تقال عشان خايفة على الناس ده إيه ده .. ده المفروض زميل لا معلش ده المفروض راجل ” .
وأضافت : ” واحد يتمنى السجن لأم لـ تلات أولاد ؟ أنت تعرف إيه هو السجن ؟ والله ما قادرة أصدق أخلاقك ولا تربيتك .. يا خسارة علي النخوة و الرجولة .. هزر و ضحك الناس يا أبو قلب أسود ” .
وتابعت : ” حسبي الله و نعم الوكيل الدنيا دوارة يا بهلوان .. الي بتتكلم عليها دي عملت حاجات وحلقات أنت ماتعرفش تعمل ربعها .. السجن ده للي زيك الي ملوش لازمة ووجوده زي عدمه ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد توجه رسالة إلى المذيع ” مروان يونس ” : ” ده المفروض راجل .. الدنيا دوارة يا بهلوان “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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