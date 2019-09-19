بالفيديو .. أمريكي يفاجئ بوجود ” أسد جبلي ” في حمام منزله

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - ذكرت صحيفة ” نيويورك ديلي نيوز ” عن واقعة غريبة من نوعها حيث تفاجأ رجلا أمريكيا بوجود ” أسد جبلي ” تسلل إلى حمام منزله في مدينة ” سونورا ” فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وتحدث الرجل عن حالة الفزع والرعب التي انتابته عند رؤيته للأسد بدورة المياه في منزله وقيامه على الفور بإبلاغ الشرطة .

والتي سارعت في مساعدته وحاول الضباط إخراج الأسد من خلال الطرق كثيرا على الباب حتى خرج من نافذة الحمام .

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وأعلن مدير مكتب الشرطة في المدينة أن مسؤولو الحياة البرية لا ينظرون إلى أن أسد الجبال يمثل خطرا على السلامة العامة ما لم يتصرف بصورة عنيفة .

يذكر أن الأسد الجبلي حيوان من فصيلة السنوريات أصله من الأمريكتين .. وهو قريب من القطط الأهلية جينيا أكثر من قرابته من الأسود الحقيقية .