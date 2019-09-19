كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - حلت الفنان الأردنية ” صفاء سلطان ” ضيفة مع الإعلامي السوري ” مصطفى الآغا ” في إحدى حلقات برنامجه ” صدى الملاعب ” والمذاع على قناة ” mbc ” . وأثناء الحلقة طلب مصطفى الآغا من صفاء سلطان تقليد بعض الفنانين والتي اشتهر عنها بقدرتها في تقليدهم بشكل كبير . فقامت صفاء بتقليد كلا من النجوم : أصالة وأحلام ونجوى كرم وسلطان الطرب ” جورج وسوف ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صفاء سلطان تقلد أحلام وأصالة وجورج وسوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.