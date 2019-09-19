علا الفارس تنشر صورة لها بين أمير قطر وديفيد بيكهام

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - نشرت الاعلامية الاردنية، المذيعة في قناة الجزيرة، علا الفارس، عبر حسابها على تويتر صورة تجمعها بامير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واللاعب الانجليزي ديفيد بيكهام. جاء ذلك خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ملعب حديقة الامراء الاربعاء. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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