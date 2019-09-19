نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار 43 دقيقة مضت التعليقات على من هو علي مخلوف الذي يتابعه كل النجوم؟ مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: لفت الشاب السوري علي مخلوف الأنظار إليه رغم عدم شهرته، وذلك بسبب شخصيته المتواضعة والمحببة على “السوشيال ميديا”، والتي استطاع من خلالها أن يتصدر مواقع السوشيال ميديا، حتى أن البعض شبهوه بالنجوم الأتراك جمالاً.

ومع أنه بعيد كل البعد عن المجال الفني، فهو لازال في طور الدراسة وطموحه كبير فيها، كما أنه دخل عالم الأعمال في سن مبكرة ليكون له إنجازات كبيرة في هذا السياق.

يتابعه العديد من النجوم على السوشيال ميديا ويتفاعلون معه باستمرار، ومنهم هبة نور، باسم ياخور، جيني اسبر، ويزن السيد، وآخرون.