بدء العد التنازلي لطرح فيلم كارول سماحة “بالصدفة”

متابعة بتجـــــــــــرد: ينطلق عرض فيلم النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديد “بالصدفة” يوم 26 أيلول/سبتمبر الجاري بالصالات السينمائية في لبنان.
وينتظر محبو كارول سماحة إطلاق العمل بفارغ الصبر، حيث أطلقوا العد التنازلي لعرضه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
لمشاهدة فيديو أغنية “بتآمن بالصدفة”:
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