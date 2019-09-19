فن ومشاهير

شاروخان يحسم الجدل ويكشف حقيقة مشاركته في هذا الفيلم

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متابعة بتجــــــــــرد: خرج الفنان الهندي شاروخان عن صمته بعد تداول الكثير من الأقاويل حول توقيعه عقد عمل للمشاركة في فيلم جديد مع المخرج علي عباس ظفار، وذلك بعد مرور فترة وجيزة على عرض أحدث أفلامه “Zero” في الصالات السينمائية الهندية.

 وحسم نجم بوليوود الجدل الذي حصل حول مشاركته في الفيلم، وكتب عبر حسابه على موقع “تويتر” تغريدة أوضح فيها كل التفاصيل وقال: “من الجيد، أن تنتشر في غيابي ودون علمي أخبار حول توقيعي العديد من العقود للعمل في أفلام جديدة، لكن يا أصدقاء أنا أشارك في الأفلام التي أعلن عنها فقط، والأخبار الأخرى هي مجرد إشاعات”.

وكان شاروخان قد رد بهذه التغريدة مباشرة على خبر مشاركته في فيلم جديد مع علي عباس ظفار عبر العديد من المواقع الإخبارية في الهند.

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