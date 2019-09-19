متابعة بتجــــــــــرد: خرج الفنان الهندي شاروخان عن صمته بعد تداول الكثير من الأقاويل حول توقيعه عقد عمل للمشاركة في فيلم جديد مع المخرج علي عباس ظفار، وذلك بعد مرور فترة وجيزة على عرض أحدث أفلامه “Zero” في الصالات السينمائية الهندية.
وكان شاروخان قد رد بهذه التغريدة مباشرة على خبر مشاركته في فيلم جديد مع علي عباس ظفار عبر العديد من المواقع الإخبارية في الهند.
كانت هذه تفاصيل خبر شاروخان يحسم الجدل ويكشف حقيقة مشاركته في هذا الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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