تغير واضح بملامح هازال كايا في أشهر حملها الأخيرة – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت مؤخرًا صورة للممثلة التركية هازال كايا الحامل بشهرها الثامن خلال تسوقها في أحد المراكز التجارية. وظهرت كايا مُرتدية شورت جينز مع قميص باللون الأخضر مُزخرف بنقشات باللون الأبيض.

وبدت ملامح الحمل واضحة جدًا على كايا التي اكتسبت وزنًا زائدًا بشكل كبير، خاصة في وجهها مما غير كثيرًا في ملامحها.

يُشار إلى أن كايا كانت قد تزوجت من حبيبها الفنان والمخرج علي أتاي بعد علاقة حب طويلة استمرت مدة 5 سنوات.